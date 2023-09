Elettrificazione jonica, Oliverio rompe il silenzio ma Rapani non le manda a dire

StrettoWeb

A seguito dell’annuncio di Rapani circa l’approvazione dell’elettrificazione jonica “in soli 80 giorni” da parte del governo Meloni, l’ex governatore calabrese Mario Oliverio rompe il silenzio con un duro post sui social: “dinanzi al capovolgimento della verità e a colossali bufale da parte di esponenti del centro destra nelle Istituzioni, tacere sarebbe colpevole. Di fronte all’impercettibile voce dell’opposizione, è paradossale che debba essere proprio io a dover difendere il PD da attacchi infondati e strumentali”.

“È bene ricordare che i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Sibari-Catanzaro Lido, secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro sottoscritto a giugno 2018 tra Regione Calabria e RFI, sono iniziati il 1° agosto 2018 e avrebbero dovuto concludersi, nel dicembre 2022. Nel corso del 2017 e del 2018 si era già proceduto, sempre per lo stesso tratto, all’ammodernamento dell’armamento ferroviario (binario, traversine, strutture varie etc.) e ad un preciso programma di abolizione dei passaggi a livello con la realizzazione dei sottopassi e con la riqualificazione delle stazioni. Il tutto concordato con i singoli comuni interessati”.

“A dicembre 2019 erano già stati posizionati tutti i pali necessari alla stesura del cavo per la linea elettrica. Da gennaio 2020 tutto è fermo. Forse dimenticato. Lo sanno bene le popolazioni e gli amministratori locali che abitano il territorio jonico.

È significativo che alcuni rappresentanti del centro destra siano preoccupati solo di intestarsi meriti altrui e non di intervenire per rimuovere ostacoli ed inerzie che da quattro anni impediscono il completamento di quei lavori”.

La risposta di Rapani: “Oliverio narra solo parte della storia, sbloccata grazie al nostro interessamento”

“Ho letto con grande attenzione l’intervento dell’ex presidente della giunta regionale, Mario Oliverio, sull’elettrificazione della linea ferroviaria jonica e bene ha fatto a chiarire qualche aspetto sui lavori, anche se forse avrebbe fatto meglio ad essere ancora più preciso e partite da più lontano”. È quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Giustizia, Ernesto Rapani.

“Sia ben chiaro in via preliminare, lungi da me ogni tipo di polemica che non aiuta se non a nuocere. Oliverio, però, ha forse dimenticato un passaggio chiave: tutto l’iter è iniziato dal quel Piano dei trasporti della Provincia di Cosenza, quando lo stesso Oliverio era il presidente, approvato anche con i voti dell’opposizione di centrodestra di cui facevo parte”.

“Quel piano, che proprio nel corso della legislatura Oliverio poteva essere avviato con quei treni Blues acquistati dalla Regione, che avrebbero dovuto viaggiare lungo la dorsale jonica ma poi accantonati a causa di problemi tecnici. E giacché Mario Oliverio nelle sue dichiarazione lo ammette – sottolinea il parlamentare – mi chiedo come possa difendere il Partito democratico che a suo dire avrebbe potuto prendere posizione, se il progetto sull’elettrificazione si è arenato nel 2019 e nessuno ha inteso occuparsene”.

“Oggi, a distanza di quattro anni, grazie alla fattiva collaborazione con il commissario straordinario dell’opera, Roberto Pagone, siamo riusciti a tirar fuori dalle ormai note pastoie burocratiche nelle quali il progetto si era impantanato. Peraltro, segnalo a Oliverio che il progetto stesso è rimasto bloccato lungamente anche per responsabilità dei comuni, la maggior parte a guida centrosinistra, colpevoli di non aver rilasciato l’ultimo parere di competenza sugli usi civici. Questa è la realtà dei fatti”.

“All’ex presidente Oliverio rammento, infine, che acquisiti i pareri con le prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della Cultura siamo riusciti a rimodulare il progetto in Conferenza dei servizi nel dicembre 2022. Siamo giunti, così, ad oggi, all’approvazione del progetto definitivo ratificato nelle scorse ore grazie agli sforzi profusi dal commissario Pagone, dai ministeri e dall’interessamento al problema del sottoscritto”.