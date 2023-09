Elettrificazione ferrovia jonica, Saccomano (Lega): “438 milioni di euro grazie a Salvini”

StrettoWeb

Il commissario calabrese della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, ha espresso la sua gratitudine al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per il suo contributo nell’ottenere investimenti per la Calabria. Secondo Saccomanno, grazie all’intervento di Salvini, è stato possibile realizzare ulteriori progressi per la tratta ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro Lido-dorsale ionica, inclusa l’elettrificazione da Crotone a Sibari.

Attraverso un’ordinanza del Commissario Straordinario, è stato dato il via libera al progetto definitivo per il potenziamento del collegamento ferroviario Lamezia Terme-Catanzaro Lido-Dorsale Jonica di Rete Ferroviaria Italiana, che fa parte del Polo Infrastrutture del Gruppo FS. Questo intervento richiederà un investimento di 438 milioni di euro, finanziato anche con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Saccomanno sottolinea che questa iniziativa rappresenta l’Italia dei cantieri, che sta ripartendo a tutta velocità, con la Calabria che si posiziona all’avanguardia, sia dal punto di vista ecologico che in termini di modernizzazione infrastrutturale.

L’obiettivo di questi investimenti è quello di migliorare la connettività e la mobilità nella regione calabrese, favorendo lo sviluppo economico e turistico. La tratta ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro Lido-Dorsale Jonica è di fondamentale importanza per la Calabria, in quanto collega importanti centri urbani e aree turistiche, facilitando gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori.

Saccomanno conclude affermando che la Calabria sta dimostrando di essere all’altezza dei tempi, impegnandosi nella realizzazione di progetti infrastrutturali moderni ed efficienti, che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti e a promuovere lo sviluppo socio-economico della regione.