Droga in un ristorante della Costa degli Dei, la Questura sospende l’attività

I controlli durante la movida estiva lungo la Costa degli Dei hanno portato a grandi risultati: le forze dell’ordine si sono mosse per contrastare la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, setacciando l’intero territorio in lungo e in largo. Lo scorso 22 agosto, a Ricadi in provincia di Vibo Valentia, la Polizia ha perquisito i locali di un ristorante rinvenendo un’ingente quantità di droga in una dependance.

In base alle modalità con cui era stata conservata e confezionata, la sostanza appariva destinata allo spaccio. Per tale ragione, il proprietario del ristorante era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Negli scorsi giorni è arrivata la sentenza definitiva: il questore ha emesso ordinanza di chiusura dell’attività per 15 giorni con relativa sospensione della licenza.