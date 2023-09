Dramma in Calabria: scoperto il cadavere di un anziano, era morto da giorni

StrettoWeb

Il dramma della solitudine che porta alla morte invisibile: una vicenda triste, quella accaduta a Verbicaro, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 76 anni è stato ritrovato morto nella sua abitazione. Secondo quanto emerso finora, il 76enne viveva da solo e sarebbe morto per cause naturali: del suo decesso però, si sono accorti in pochi anzi, quasi nessuno. Un parente infatti, ha dato l’allarme intorno alle 13 di ieri asserendo che l’uomo non rispondeva alle sue chiamate e non riusciva, in alcun modo, a mettersi in contatto con lui.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, è stata forzata la porta dell’abitazione che ha rivelato l’amara sorpresa: secondo il medico legale, il decesso risalirebbe almeno alla scorsa settimana. I funerali del povero uomo si svolgeranno oggi, alle 16:30, nel suo paese natìo a Verbicaro.