Doveva essere in carcere e invece andava in giro senza problemi: scoperto e arrestato dalla Polizia Stradale

StrettoWeb

Doveva scontare poco più d’un anno di carcere ed andava in giro senza farsi problemi: a scoprirlo sono stati gli agenti della polizia stradale in servizio sull’Autostrada a Cassino. Se ne sono accorti dopo avere fermato un van sull’autostrada A/1 ed identificando il conducente: dalla verifica delle generalità è emerso che l’uomo era destinatario di un decreto di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania per espiare un anno, tre mesi e dieci giorni, nonché 400 euro di multa. L’uomo è stato arrestato e tradotto subito al carcere di via Sferracavalli a Cassino.