Don Zampaglione nominato amministratore parrocchiale di Santa Maria della Presentazione a Montebello

“Dal 1° settembre sarò amministratore parrocchiale di S.Maria della Presentazione in Montebello Jonico. Ho ricevuto la nomina come un dono e mi metterò subito al servizio della realtà ove sono stato inviato”. E’ quanto afferma Don Giovanni Zampaglione. “Montebello è un bel paese e la comunità ha accompagnato tutti i miei passi sacerdotali. Mi avete visto crescere, adesso imparerete a conoscermi come pastore e guida. C’è un termine-valore che ha guidato la mia vita di sacerdote: comunione. Credo molto nel valore della comunione, del volersi bene e gareggiare nello stimarsi a vicenda . C’e un’altro messaggio che vorrei trasmettere: ciò che conta nel ministero sacerdotale non è tanto quello che si fa e dove lo si fa, ma quello che si è. Tutto l’agire porta frutto solo se siamo intimamente uniti a Cristo: via, verità e vita. Essere strumenti di Cristo, bocca per la quale parla Cristo, mano attraverso la quale agisce Cristo.”(Benedetto XVI). Oggi mi sento di ripetere con Cristo: “Ecco, io vengo , o Padre, per fare la tua volontà”, afferma Don Zampaglione.

“Nell’attesa di incontrarci (il mio cuore e colmo di gioia) saluto e abbraccio tutti voi (un abbraccio particolare agli ammalati :i primi che saranno incontrati e visitati.) Vi invito a pregare gli uni per gli altri e di ricordavi nelle vostre preghiere del nostro arcivescovo Fortunato , dei sacerdoti della nostra diocesi di Reggio Calabria-Bova e anche di me. A presto, figli miei“, conclude.

Don Giovanni Zampaglione si presenterà alla Comunità parrocchiale di S.Maria della Presentazione in Montebello Jonico domenica 3 settembre alle ore 10.30.