Dl Energia: Magni (Avs), ‘bonus carburanti è mancetta di Stato ai poveri’

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Il bonus benzina appena approvato dal Consiglio dei ministri è una mancetta di Stato ai poveri e non risolverà i problemi legati agli aumenti indiscriminati dei carburanti. Il bonus proposto non basta a coprire gli effetti negativi del caro carburanti che sta mettendo in seria difficoltà imprese e famiglie e non avrà nessun effetto sui listini. Come al solito la destra pensa di risolvere tutto con i bonus e non con interventi strutturali”. Lo afferma il senatore dell?Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.