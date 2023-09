Il Distretto Italia – San Marino del Kiwanis International sarà guidato da un reggino | NOME

StrettoWeb

Il Distretto Italia-San Marino del Kiwanis International sarà guidato da un reggino. L’avvocato Francesco Garaffa è il nuovo Governatore per l’anno sociale 2023-2024. L’elezione di Garaffa è avvenuta nel corso della Convention distrettuale che si è tenuta a Viagrande di Catania dai delegati dei club di tutta Italia. Il professionista quarantaseienne di Reggio Calabria vanta una lunghissima militanza nel Kiwanis. Garaffa, da giovanissimo, ha infatti ricoperto i ruoli di Presidente, Luogotenente e Governatore dello ‘Junior’, quello di Luogotenente della Divisione 13 Calabria Mediterranea nonché quello di Segretario distrettuale.

Socio fondatore del Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, che lo scorso luglio ha spento la sua decima candelina di attività, nell’anno sociale che sta per concludersi ne è stato presidente per la seconda volta. Il progetto del nuovo Governatore, denominato “We care about kids. Kiwanis for Unicef” sarà quello di una proficua collaborazione con Unicef italia sulla base di una convenzione con la quale le due associazioni si impegnano a garantire la vaccinazione contro le principali malattie infantili in tutto il mondo.