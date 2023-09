Dispersione scolastica in Calabria, Princi: “2 milioni di euro per percorsi di formazione”

StrettoWeb

“La Regione Calabria ha destinato quasi 2 milioni di euro di risorse attinte dal Pnrr e dal Ministero del Lavoro, per attivare percorsi formativi rivolti sia ai giovani soggetti all’obbligo di istruzione, sia ai giovani dai 17 ai 25 anni che hanno interrotto il circuito formativo, approvando l’Avviso Pubblico n.2 per la presentazione dell’Offerta Formativa Sistema duale da finanziare con le risorse della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4”.

È quanto comunica Giusi Princi, vicepresidente con delega all’istruzione, nell’annunciare l’approvazione con Ddg n. 12501 del 6/9/2023 e quindi la pubblicazione dell’avviso volto alla formazione professionale duale, indirizzato agli Enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria, per il finanziamento di Percorsi di IeFPin modalità duale.

“L’obiettivo primario di questa azione – spiega Princi – è quello di prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica. L’avviso, infatti, è destinato a finanziare, nello specifico, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in modalità duale per il conseguimento di una qualifica professionale di terzo livello Eqf o di un diploma professionale di quarto livello Eqf. Si tratta di percorsi formativi, destinati ai giovani di età dai 14 ai 25 anni, che alternano la formazione in aula all’apprendimento nei contesti di lavoro”.

“Uno strumento utile all’acquisizione delle competenze per un’occupazione qualificata e rispondente alle richieste del mercato del lavoro. D’intesa con il presidente Roberto Occhiuto, la nostra intenzione, infatti, è di promuovere l’occupabilità dei giovani e l’acquisizione di competenze direttamente rilevanti per il mercato del lavoro – evidenzia il vicepresidente – riducendo il divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle fornite dai programmi formativi”.

“Si interverrà rafforzando il modello duale, ovvero il sistema che integra la formazione ordinaria svolta presso l’ente formativo, con periodi di applicazione pratica da realizzare presso imprese partner del territorio. Si tratta – afferma infine Giusi Princi – di percorsi formativi sempre più professionalizzanti e qualificanti, pianificati per rispondere alle esigenze delle imprese e del tessuto produttivo locale, al fine di agevolare, in modo mirato, le transizioni dei giovani verso il mercato del lavoro”.

“Per il proficuo lavoro profuso per questo avviso, ringrazio il Direttore generale del Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità, Maria Francesca Gatto, e il Dirigente di settore, Menotti Lucchetta“. Le proposte formative possono essere presentate esclusivamente dagli Enti di formazione professionale che, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione, siano accreditati dalla Regione Calabria, ai sensi delle Linee guida per l’accreditamento degli organismi di formazione e orientamento professionale della Regione Calabria di cui alla DGR n. 335/2021 per la macro-tipologia “Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”.

Si informa che le domande dovranno essere trasmesse dalle ore 8.00 del 7 settembre alle ore 23:59 del 25 settembre 2023. Per ulteriori dettagli, consultare il bando completo disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento competente della Regione Calabria all’indirizzo:https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento13/