“DinoSwim”, grande successo per la due giorni dedicata al Nuoto in acque libere in Calabria

Si è tenuto lo scorso fine settimana la prima edizione della DinoSwim, una due giorni dedicata al Nuoto in acque libere, competizione inserita nel calendario gare FIN, nella splendida cornice delle acque dell’isola di Dino a Praia a Mare in provincia di Cosenza e organizzata dall’asd Anzianotti nuoto master. Guest star della giornata di sabato 9 è stato Domenico Acerenza, atleta azzurro, bronzo nella 5km e campione del mondo con la staffetta in acque libere ai mondiali di Fukuoka 2023 e campione europeo in carica nella 10 km nonché vice campione europeo della 5 km.

Il campione lucano, ha tenuto uno swim camp per 50 atleti provenitenti dalle regioni del sud Italia, mostrando loro tecniche di nuoto e di strategie necessarie per affrontare le gare in mare. Grande soddisfazione per i partecipanti al camp i quali hanno potuto godere dell’esperienza, dell’empatia e della disponibilità a confrontarsi con giovani e atleti master di un indiscusso campione mondiale.

Domenica la competizione vera e propria alla quale hanno partecipato 33 squadre provenienti dall’Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. 25 AGONISTI tra maschi e femmine e 72 master in totale tra cui un M75 e un M70 nella categoria maschile. A tagliare per prima il traguardo della gara di mezzofondo di 3,8 KM, in 54’26” una donna, l’agonista VYAZOVSKA Anastasia della Ferraranuoto asd.

Nella categoria agonisti maschile primo posto per Viggiano Angelo della CN Lucano Savigi PZ, nella categoria master femminile Di Giovannantonio Antonietta della Accadueo srl Aversa e primo posto ex aequo per Domenico Scaldaferri della Peppe Lamberti N.C. asd e Giovanni Mazzuca dell’ Asd Anzianotti nuoto master per la categoria master maschile.