Diana Bracco: “La cultura migliora la qualità della vita dell’individuo”

StrettoWeb

Roma, 8 set. (Adnkronos) – ?Il rapporto tra benessere e fruizione culturale è per Fondazione Bracco un tema strategico perché riesce ad abbracciare i tre filoni su cui si concentra il nostro impegno: la cultura, la scienza e il sociale. La pratica culturale ha assunto un ruolo sempre più importante nella società contemporanea. Ed è dimostrato da numerosi studi sulla popolazione di diversi Paesi che frequentare concerti, teatri, cinema e mostre aumenti la percezione del proprio benessere e ‘faccia bene’ alla persona. In altre parole, la cultura migliora la qualità della vita dell?individuo?. Lo ha detto Diana Bracco, Presidente Fondazione Bracco e Presidente del Gruppo Bracco, attraverso un video messaggio, in occasione dell’incontro ?Curare ad Arte: la Bellezza come Terapia?, presso il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese.

?Talvolta ci si concentra solo sullo sviluppo meramente tecnologico degli strumenti medici: la ricerca e l?innovazione restano fondamentali, sia chiaro, ma non devono allontanare gli operatori sanitari e i medici dall?idea che la richiesta di salute del paziente sia anche una richiesta di benessere a tutto tondo. E allora ecco che la fruizione dell?arte crea un ambiente favorevole per i malati, li aiuta ad affrontare le terapie e a gestire lo stress e le paure?, ha concluso.