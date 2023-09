Diamante, la “Dea Blu”: stasera in concerto Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra

StrettoWeb

Diamante Bandiera Blu abbraccia i ritmi sfrenati della musica balcanica, nell’attesa della festa piccante per il “Re Peperoncino”, scrive il consigliere con delega all’ambiente Antonio Cauteruccio. L’appuntamento è per domenica 3 settembre alle ore 21,00, in Piazza Mancini ( di fronte al Palazzo di Città), con l’atteso concerto di Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra . L’iniziativa è compresa nel progetto Un Viaggio a Diamante “La Dea Blu”, aspettando il Peperoncino Festival. Un vero e proprio evento la presenza di Lidiya Koycheva, figlia d’Arte, come si legge nelle sue note biografiche, papà fisarmonicista di fama internazionale e mamma ballerina professionista di danze tradizionali Bulgare.

Diplomata al conservatorio in pianoforte ha vinto numerosi concorsi internazionali in ambito classico. L’amore per la sua terra e per le tradizioni popolari hanno spinto Lidiya a formare una sua vera e propria Balkan Orkestra. Lidiya Koycheva ha condiviso il palco con artisti quali Goran Bregovich, Ibrahim Maalouf, Dubioza Kolektiv, Incognito (con cui registra anche un singolo in studio), Eugenio Bennato, Vinicio Capossela, Tonino Carotone e molti altri.

Ha partecipato a programmi televisivi e canta in importanti festival come il Womad UK di Peter Gabriel, il Concertone del Primo Maggio a Roma, il Cous Cous Festival in Sicilia, la Notte della Taranta a Melpignano, e molti altri in tutta Europa. I ritmi balcanici di Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra incontreranno a Diamante il Mediterraneo e sicuramente conquisteranno La Dea Blu, in un appuntamento musicale che si preannuncia davvero imperdibile.