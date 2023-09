Depurazione, Comito (FI): “7 milioni per gli impianti di Vibo Valentia”

StrettoWeb

“C’è anche Vibo Valentia tra i soli sette progetti ammessi a finanziamento in Calabria da parte del Ministero della Transizione ecologica, riguardanti “Investimenti in fognatura e depurazione”. Segno che la proposta messa a punto da Arrical è valida e segue la strada del perseguimento dell’interesse dei cittadini. Con sette milioni di euro verrà infatti finanziato l’adeguamento funzionale e potenziamento delle piattaforme depurative site a Porto Salvo e Piscopio, nel Comune di Vibo Valentia”. Esprime soddisfazione il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Comito, nell’annunciare l’approvazione del progetto proposto da Arrical e approvato dal Ministero con fondi a valere sul PNRR.

“Quello sugli impianti di Porto Salvo e Piscopio è l’unico intervento beneficiario dei fondi in tutta la provincia di Vibo Valentia. Questo dimostra il grande lavoro che sta svolgendo Arrical anche in questo territorio, e soprattutto conferma la grande attenzione del presidente Roberto Occhiuto nei riguardi del Vibonese e più in generale di una problematica che la Regione sta affrontando sin dall’inizio con grande determinazione e senza fermarsi davanti ad alcun ostacolo. Per tale motivo non posso che ringraziare il presidente, così come non posso non ringraziare l’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria, nonché la Sorical Spa che – come prevede il decreto n. 262 del 9 agosto 2023 – è stata individuata quale soggetto attuatore degli interventi relativi all’investimento in quanto affidatario del servizio idrico integrato in Calabria”.