Ddl affitti brevi: Zanella (Avs), ‘bozza Santanchè è acqua fresca’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “La bozza del ddl Santanchè è acqua fresca di fronte alla crisi abitativa delle città e alla invasione del turismo mordi e fuggi, di tipo predatorio. Ci aspettavamo un intervento in grado di dare risposte ai sindaci mentre abbiamo solo la proposta del minimo di due notti per gli affitti, qualcosa sul regime fiscale e sanzionatorio. Davvero troppo poco rispetto alla situazione. Devo dire che siamo molto delusi anche dall?intervento di Brugnaro a Venezia che ha introdotto una tassa di ingresso, misura assolutamente lontana dall?esigenza di contingentare il flusso di troppa gente che la città, con le sue bellezze e le sue fragilità, non è in grado di sopportare. Si tratta di interventi sostanzialmente inutili a fronte di città che soffocano”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.