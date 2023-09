Danneggia la scalinata del Palazzo del Governo a Malta, in manette turista calabrese

StrettoWeb

Guai per un 20enne calabrese, in vacanza all’isola di Malta. Il giovane, di Crotone, voleva immortalare un ricordo unico del suo soggiorno a La Valletta con un selfie di fronte il portone del Palazzo del Governo, l’Auberge de Castille. L’edificio, inserito nel patrimonio dell’Unesco, è infatti la sede del Primo Ministro maltese ed opera attrattiva barocca della bellissima città: il 20enne, forse conscio di cotanta importanza, ha ben pensato di arrivare con lo scooter fino al portone, passando per la scalinata e rovinando alcuni gradini.

Per tale motivo, il giovane è stato fermato dalla Polizia che lo ha condannato a un anno di reclusione, poi commutata in una sanzione di circa 2mila euro. Il ragazzo, mortificato, ha ammesso di fronte al giudice le sue responsabilità ma ha ribadito di non averlo fatto con cattive intenzioni. Intanto si quantificano i danni commessi che, secondo una prima analisi, ammonterebbero a circa 400 euro.