Cucine da Incubo torna in Calabria? La Endemol cerca Ristoranti: come candidarsi

Cucine da Incubo potrebbe tornare anche in Calabria. Il noto programma di Sky Uno, con protagonista lo Chef Antonino Cannavacciuolo, è pronto alla sua decima edizione. Prima di cominciare, però, è ovviamente necessario andare alla ricerca dei Ristoranti protagonisti, quelli in difficoltà e che Cannavacciuolo rilancerebbe.

“La società EndemolShine Italy – si legge in una nota di Calabria Film Commission – ricerca in tutto il territorio calabrese dei ristoranti che potrebbero diventare i protagonisti di una puntata della decima edizione di Cucine da Incubo, show televisivo che andrà in onda in prima serata su Sky Uno. Lo scopo del programma, anche per questa edizione, è di aiutare gli esercizi che si trovano in difficoltà per le ragioni più disparate. Lo chef Antonino Cannavacciuolo sarà quindi pronto a dare i suoi consigli in merito al menù, al servizio e alla gestione del locale”.

Come candidarsi

“Interamente a carico della produzione ci sarà poi un restyling della sala che darà nuova vita al ristorante. Per chi fosse interessato a candidarsi, si informa che:

la partecipazione è totalmente gratuita

la durata totale è di 5 giorni di registrazione, in cui si richiede di avere locale e staff a disposizione della produzione.

Per avere maggiori informazioni, si prega di contattare la redazione del programma ai seguenti recapiti: 348 0818434

cucine@endemolshine.it”.