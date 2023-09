Cresce l’attesa per lo Street Food di Torregrotta

StrettoWeb

Cresce l’attesa per lo spettacolare Street Food di Torregrotta che si svolgerà dal 21 al 24 settembre. Un evento organizzato da StreetFood66Event in occasione del centenario dell’autonomia torrese e che vedrà un paese in festa per quattro giorni con degustazioni culinarie, intrattenimento, musica e tanto divertimento per tutte le età.

Si partirà giorno 21 settembre con Mister Alex pronto a far divertire i più piccoli, il 22 sarà il turno di diversi artisti di strada che stupiranno il pubblico con attrazioni mai viste, il 23 toccherà agli Studio 3 e la loro musica dal vivo, mentre il gran finale è previsto domenica 24 settembre con i Ricchi e Poveri che faranno cantare e ballare tutto il pubblico in piazza con la loro musica senza tempo. A condurre l’evento sarà il presentatore e giornalista Giovanni Remigare.

Saranno quattro gironi di spettacolo assicurato con dirette e interviste tra il pubblico, e tantissime sorprese. Appuntamento giorni 21-22-23-24 settembre a Torregrotta.

Lo street food torrese farà da apripista ad un altro grande evento che si terrà i giorni 28-29-30 settembre e 01 ottobre in Piazza del Popolo a Messina: il Girone del Popolo Street Food.