Covid, l’appello dopo la scoperta shock: “Ema ha ammesso morti da vaccino a ragazzi, ora controlli a tappeto”

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, dopo la clamorosa e gravissima ammissione dell’Ema “sui giovani morti di vaccino” è intervenuto, su La Verità e Fb, per ricordare che “questo rischio del siero agli adolescenti, che era stato segnalato per la prima volta nel maggio del 2021 da uno dei primi studi americani, citato dal New York Times, è stato colpevolmente ignorato dal governo Draghi-Speranza”. Corbelli nella nota fa riferimento anche “all’altra inquietante notizia, la scoperta choc di un noto cardiologo Usa e di altri suoi autorevoli colleghi sui vaccini di Pfizer contaminati con Dna, per chiedere al governo di avviare subito, come consigliato dallo stesso scienziato americano e da altri esperti, controlli a campione sulle persone vaccinate”.

“A fine maggio 2021 Diritti Civili rese noto in Italia uno studio americano, denunciando il rischio del vaccino agli adolescenti e chiese, supplicò, di fermarsi, dopo le prime morti sospette di giovani militari, sanitari e personale scolastico (le prime categorie ad aver avuto il farmaco sperimentale), per scongiurare una strage. Iniziammo quindi subito dopo, insieme a La Verità, una campagna che è andata avanti ininterrottamente in questi ultimi due anni e che questa testata (Stretto Web) ha sempre seguito”, ha aggiunto.

“Nel maggio dello scorso anno (2022), grazie alla nostra campagna con il giornale di Belpietro e De’ Manzoni, simbolo di questa coraggiosa battaglia, l’Aifa rese noto un vademecum sul rischio miocardite che teneva in un cassetto senza divulgarlo. Adesso è arrivata la conferma che avevamo ragione. Purtroppo non siamo stati ascoltati. Il Governo Draghi-Speranza andò nella direzione opposta commettendo dei tragici errori: promuovendo i folli open day, la discriminazione indiscriminata di massa, gli obblighi e i ricatti disumani del Green Pass anche per i ragazzini”.

“Se i nostri accorati appelli fossero stati accolti si sarebbe evitata questa catastrofe. Da un anno e mezzo (dal marzo 2022) ora continuiamo a chiedere una task force per gli effetti avversi, per aiutare le persone danneggiate che sono state completamente abbandonate. Insieme a questo intervento oggi chiediamo che vengano subito fatti controlli a campione a tutte le persone vaccinate, così come ha auspicato il noto cardiologo americano Phillip Buckhautls, dopo la sua scoperta choc sui vaccini di Pfizer contaminati con Dna. Scoperta confermata anche da altri suoi famosi colleghi. E’ doveroso e urgente intervenire”, scrive ancora Corbelli.

“E’ questa oggi, insieme all’aiuto alle persone ammalatesi, la vera, assoluta priorità, la drammatica emergenza da affrontare per prevenire altri drammi. Senza creare alcun allarmismo (assolutamente fuori luogo), ma con grande senso di responsabilità, bisogna agire in questo senso. Personalmente poi, come ho in passato ribadito e spiegato, sono fiducioso che queste morti, malori improvvisi e malattie fulminanti, presto cesseranno in modo normale grazie al naturale, quotidiano rafforzamento del sistema immunitario e apparato cardiocircolatorio. Si tratta di resistere e di affrontare oggi le vere emergenze del momento, che non sono certo l’inesistente e falso allarme Covid o la necessità di nuove, insensate e pericolose campagne di vaccinazione di massa”, conclude.