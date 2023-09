Covid, a volte ritornano: “nuovo ma inesistente allarmismo e vaccinazioni autunnali. E le morti improvvise…”

StrettoWeb

“La vera drammatica emergenza oggi sono le morti improvvise, non il falso allarme Covid, che da parte dei soliti noti si è irresponsabilmente iniziato a diffondere. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha il dovere di intervenire ma per affrontare i problemi reali e urgenti. Per evitare altre sciagure, sospendere subito tutte le nuove vaccinazioni di massa preannunciate per l’autunno, ad iniziare da quelle per le donne in gravidanza, le cui sperimentazioni sono incomplete. Fare invece opera di prevenzione per affrontare la tragedia dei malori improvvisi e delle gravi reazioni avverse”.

E’ quanto afferma, in un nuovo appello-denuncia su La Verità e Fb, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, che, oggi, in una nota, saluta “con soddisfazione e apprezzamento, invece, la nomina del prof. calabrese Rocco Bellantone a presidente dell’Iss, al posto di Silvio Brusaferro. Finalmente una buona notizia, che va nella direzione giusta e segna una netta discontinuità con il passato nefasto degli obblighi e dei diritti soppressi! Bellantone alla presidenza dell’Istituto superiore della Sanità è l’uomo giusto al posto giusto e, alla luce anche del suo passato e delle sue prime dichiarazioni (ha confermato di essere contrario a obblighi e imposizioni), un messaggio preciso al Paese che le cose sono cambiate e che non si ripeteranno i tragici errori di questi ultimi anni. La sua designazione è molto importante soprattutto in questo momento che vede il ritorno di un nuovo, assolutamente ingiustificato, allarmismo”.

“Stanno, infatti, creando, con il solito terrorismo mediatico, un allarme Covid, del tutto inesistente, come viene addirittura riconosciuto anche da alcuni noti televirologi e come dimostrano i dati reali, per promuovere e raccomandare nuove campagne di vaccinazione di massa (finanche per le donne in gravidanza, senza che siano state fatte le sperimentazioni complete!) e per nascondere l’immane catastrofe che sta devastando la vita di milioni di famiglie, in Italia e nel mondo: le morti improvvise, le gravi reazioni avverse e le malattie fulminanti! Il ministro Schillaci deve sospendere questa indiscriminata e pericolosa campagna vaccinale e occuparsi delle persone danneggiate e ammalatesi dopo la puntura forzata (imposta con il ricatto del Green Pass) che non sanno dove e come curarsi e che sono costrette a recarsi (con enormi sacrifici personali) anche all’estero (tanti quelli che vanno in Germania), sperando così di trovare una cura adeguata o quantomeno di alleviare le loro sofferenze”.

“Questa è oggi la vera tragedia che si vive nel nostro Paese, che Diritti Civili e La Verità, il giornale di Belpietro e De’ Manzoni, simbolo di questa coraggiosa battaglia, continuano da oltre due anni e mezzo a denunciare, portando avanti contestualmente una importante opera di prevenzione, aiutando e salvando, in questo modo, la salute e la vita di migliaia e migliaia di persone. E per questo oggetto, come succede a La Verità in queste ultime ore, di attacchi ignobili da parte di uno dei tanti corresponsabili di questi disastri”, prosegue Corbelli, che sottolinea anche “il contributo per questa importante campagna di prevenzione di pochissimi altri media, come questa testata StrettoWeb”.

“Sembra un film dell’horror senza fine. Vengono preannunciate e raccomandate nuove vaccinazioni per l’autunno per le categorie cosiddette fragili, tra cui over 60 e donne in gravidanza, nonostante adesso anche la stessa Pfizer, come ha dichiarato di recente, riconosce che i trials (le sperimentazioni) sono state incomplete, in quanto condotte solo su donne prossime al parto. Si fanno queste affermazioni a dir poco inquietanti, che meriterebbero, in un Paese civile e in uno Stato di diritto, l’immediato intervento della magistratura, e contestualmente poi si invitano le donne incinte (al di là del mese di gravidanza) a fare il richiamo del siero. Ha ragione la giornalista d’inchiesta australiana, Maryanna Demasi, a dichiarare che questa è “una tragedia e uno scandalo”.

“Schillaci prenda atto della realtà e sospenda tutte le vaccinazioni anti Covid annunciate per l’autunno, ad iniziare da quella per le donne gravide. Per l’inoculazione di questo farmaco sperimentale si valuti attentamente caso per caso e solo dopo scrupolosa valutazione si proceda, se si ritiene necessario e indispensabile, ma solo per le persone di età avanzata. Basta con la campagna di vaccinazione di massa, anche delle persone giovani e sane, che ha provocato disastri. Schillaci non ripeta i tragici errori del suo predecessore Speranza e dell’ex premier Draghi. Il ministro della Salute non ignori, infine, e valuti attentamente le parole del dott. Paul Offit, membro di Fda che, come ha riportato domenica La Verità, ha sconsigliato di fare altre dosi, ritenendole inutili e rischiose, per tutti gli under 75 sani, che non ne hanno bisogno”, conclude.