Cosenza, ufficiale: rinnovano in quattro

“Ufficiali i prolungamenti di contratto fino a giugno 2025 per capitan Tommaso D’Orazio, Michael Venturi, Pietro Martino e Giacomo Calò“. Così, su Facebook, il Cosenza comunica i rinnovi di contratto di quattro calciatori. I giocatori sopracitato prolungano dunque di un anno e saranno in rossoblu per i prossimi due.

Dopo aver alzato il budget questa estate, con arrivi importanti, la società rossoblu prosegue con l’opera di consolidamento dell’organico. Guarascio si aspetta adesso più convinzione nelle prestazioni dopo che sabato è stata scongiurata al fotofinish la terza sconfitta di fila.