Cosenza-Sudtirol, Caserta: “ecco gli indisponibili e chi rientra. E su Forte dal primo minuto…”

“Sono rientrati Florenzi, La Vardera e Mazzocchi, che aveva avuto un problema nella rifinitura. Solo Martino è rimasto tra gli indisponibili, così come Sgarbi squalificato, mentre gli altri stanno tutti bene. I ragazzi si sono allenati benissimo in questi giorni, sicuramente chi rientra ora è più in ritardo di condizione. Bisogna cercare di scegliere i giocatori che al momento mi danno più garanzie. C’è abbondanza, ho i doppi in ogni ruolo e per questo sceglierò con serenità”. Esordisce così, in conferenza stampa, Fabio Caserta. Il tecnico del Cosenza ha parlato alla vigilia del match del Marulla contro il Sudtirol.

“Conosciamo Bisoli, la piazza di Cosenza ancora meglio di me, sappiamo cosa riesce a dare alle proprie squadre soprattutto dal punto di vista caratteriale. Ha un’ottima base rispetto a quanto di importante fatto l’anno scorso. Sono bravi sulle seconde palle, sfruttano le ripartenze, dovremo limitare questo”.

“Forte dal primo minuto? Non faccio un favore agli avversari (ride, ndr). Rispetto agli altri nuovi arrivati lui sta bene da subito perché si allenava già, valuterò se farlo giocare dall’inizio o a partita in corso. Voca? Può ricoprire più ruoli, abbiamo lavorato su più schemi e sistemi di gioco e lui è molto duttile”.

I convocati

Ecco i convocati scelti da Caserta.