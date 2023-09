Cosenza sul filo di lana, Mazzocchi salva Caserta al 98′: è 2-2 contro il Sudtirol

StrettoWeb

Terza sconfitta di fila, che sarebbe stata la seconda consecutiva in casa e con le stesse modalità della precedente al Marulla, sventata. Ci pensa Mazzocchi a salvare il Cosenza e Caserta. Al Marulla contro il Sudtirol finisce 2-2 in una delle gare delle 14 del sabato della 5ª giornata di Serie B.

La partita è equilibrata anche perché, come abbiamo potuto vedere l’anno scorso, contro gli altoatesini è difficile dominare, per il loro modo di stare in campo. Incoraggiante, però, è il vantaggio nella prima parte di gara: punizione dalla trequarti di Marras, Venturi alza la gamba per colpire il pallone, in stile Karate, alla Ibra, e riesce ad alzare un campanile micidiale, che beffa Poluzzi. E’ 1-0.

Marras ha la possibilità del raddoppio, ma la spreca, così come vicino al gol è Tutino nella ripresa. La squadra di Caserta pare gestire, ma il Sudtirol – e anche questo lo abbiamo imparato l’anno scorso – sembra spenta in alcuni momenti del match, salvo poi colpire nel momento giusto. E’ così è. A metà ripresa gli ospiti sfondano sulla destra, la palla arriva a Casiraghi e lui batte a botta sicura come fosse un rigore in movimento. L’inerzia adesso è tutta dalla parte Sudtirol, che ne approfitta e tramortisce i padroni di casa. Ci pensa sempre lui, il solito Odogwu, che raccoglie dalla sinistra e mette dentro. Il Var controlla per un presunto fuorigioco, ma è gol. E quando tutto sembrava ormai scritto, dopo 8 minuti di recupero, Mazzocchi – subentrato al posto di Forte – la riprende con un gran colpo di testa. Finisce 2-2.

Cosenza-Sudtirol 2-2, il tabellino

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi (12′ st Fontanarosa), D’Orazio; Zuccon, Calò; Marras (12′ st Canotto), Voca (27′ st Praszelik), Tutino; Forte (27′ st Mazzocchi). A disp. : Marson, La Vardera, Cimino, Florenzi, Viviani, Arioli, Crespi, Zilli. All. : Caserta

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Vinetot, Masiello, Giorgini; Rover (1′ st Merkaj), Kofler (1′ st Lonardi), Broh, Ciervo (49′ st Cuomo); Casiraghi (95′ st Lunetta), Odogwu (38′ st Pecorino). A disp. : Drago, Shiba, Ghiringhelli, Rauti, Peeters, Cisco, Lunetta, Pecorino. All. : Bisoli

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina. Assistenti: Cortese di Palermo, Galimberti di Seregno,. IV ufficiale: Luongo di Napoli. VAR: Meraviglia di Pistoia. AVAR: Zufferli di Udine.

MARCATORI: Venturi 9′, Casiraghi 21′ st, 30′ st Odogwu, 98′ st Mazzocchi.

NOTE: Spettatori: 5.694, abbonamenti emessi: 790 , quota abbonati: €10.174 , tifosi squadra ospite: 16, incasso: € 49.416. Espulsi: -. Ammoniti: Venturi (C), Marras (C), Canotto (C), Pecorino (S), MIcai (C) -. Angoli: -. Recupero: 4′ pt – 8′ + 3′ st.

Risultati Serie B

Venezia-Spezia 1-0

Ascoli-Palermo 0-1

Cosenza-Sudtirol 2-2

Feralpisalò-Modena 1-1

Lecco-Brescia 0-2

Pisa-Bari 1-1

Classifica Serie B

Venezia 11 Palermo 10 Catanzaro 10 Parma 10 Modena 10 Sudtirol 8 Bari 7 Brescia 6 Cosenza 5 Cremonese 5 Cittadella 5 Pisa 4 Como 4 Ascoli 3 Sampdoria 2 (-2) Reggiana 2 Ternana 1 Spezia 1 Feralpisalò 1 Lecco 0