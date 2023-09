Cosenza, migliorano le condizioni del bimbo colpito da Rotavirus

StrettoWeb

Una fioca speranza in un mare di disperazione: migliorano le condizioni del bimbo di soli 5 mesi trasferito d’urgenza al Bambin Gesù di Roma in gravi condizioni. Il piccolo, insieme al fratello di 15 mesi, era stato infatti portato all’Annunziata di Cosenza a causa di febbre alta, dissenteria e disidratazione: mentre il fratello maggiore non ce l’ha fatta, il bimbo ha invece stretto i denti e continua ad aggrapparsi alla vita. Arriva quindi oggi una buona, buonissima notizia: il piccolo paziente è stato estubato e verrà presto dimesso. I due fratellini, provenienti da Cassano all’Ionio, avevano contratto il rotavirus.