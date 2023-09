Licenziati due dipendenti AMACO, l’appello al sindaco di Cosenza: “salvate questi lavoratori”

StrettoWeb

In relazione al mancato rinnovo del contratto a tempo determinato di due conducenti dipendenti di A.M.A.CO. spa, i consiglieri di minoranza, Spataro Michelangelo, Francesco Caruso, Francesco

Spadafora, Antonio Ruffolo, Alfredo Dodaro, Ivana Lucanto, Francesco Cito, Giuseppe d’Ippolito, esprimono solidarietà ai lavoratori ed alle loro famiglie. “Invitano l’Amministratore Unico e l’Amministrazione Comunale a Voler ricercare tutte le soluzioni possibili per salvare questi due lavoratori anche per tener fede ai proclami che “nessun lavoratore

perderà il posto di lavoro”.

“Siamo certi che il Sindaco di Cosenza vorrà ricercare tutte le soluzioni possibili, anche di diversa natura, per garantire ai lavoratori interessati la prosecuzione di un rapporto di lavoro già da tempo consolidato, seppure rinnovato a tempo determinato”, conclude la minoranza.