Cosenza, lavori in corso per rifare il manto stradale sulla ss504

“Sono in corso gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale e relativa segnaletica orizzontale, sulla strada statale 504 ‘Di Mormanno’, compresi i tratti ricadenti nei centri abitati, tra i comuni di Papasidero e Santa Domenica Talao, alle falde del Pollino, in provincia di Cosenza. Le attività stanno interessando il tratto stradale compreso tra il km 8,500 e il km 14,000″. Lo dichiara Anas in una nota.