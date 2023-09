Cosenza, Guarascio “beccato” allo store del Catanzaro? La foto virale e l’ironia dei social

StrettoWeb

E’ lui o non è lui? Ma, soprattutto, è foto vera o foto falsa? Si stanno scatenando in queste ore sui social i tifosi del Cosenza e del Catanzaro. Motivo? Il Presidente dei Lupi Guarascio è stato paparazzato allo store del Catanzaro, da poco inaugurato all’interno dell’Aeroporto di Lamezia, “sosta” dei rossoblu in vista del match di questa sera a Palermo.

Tornando alle due domande all’inizio dell’articolo, la risposta sembra chiara: che sia lui, nella foto, ci sono pochi dubbi. Il secondo interrogativo, invece, ha alimentato il dibattito sui social: c’è chi pensa che sia un fotomontaggio, chi invece è sicuro si tratti di lui in carne ed ossa. In quest’ultimo caso, fa sicuramente piacere che il massimo rappresentante di una squadra faccia visita allo store di quella storicamente maggiore rivale.