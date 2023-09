Cosenza, iGreco Ospedali Riuniti assume 20 nuovi infermieri: come candidarsi

StrettoWeb

La squadra di professionisti iGreco Ospedali Riuniti continua a rafforzarsi con l’aggiunta di venti nuovi infermieri. Una strategia di investimento costante, che permette di assicurare alla Calabria e ai calabresi una sanità di qualità, empatica e solidale. L’obiettivo è offrire un servizio sanitario eccellente e all’avanguardia, grazie a un team di professionisti di altissimo livello. Le posizioni aperte sono una grande occasione di affermazione anche per i giovani professionisti e i neo laureati, che hanno così la possibilità di rimanere o tornare in Calabria e affermarsi nella propria terra.

“Il nostro augurio – spiega Giancarlo Greco – è che tanti bravi professionisti colgano questa opportunità per far migliorare sempre di più la sanità della nostra regione”. Per candidarsi gli aspiranti infermieri dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla mail insquadraconigreco@igrecospedali.it. Dopo la verifica e selezione dei curricula saranno fissati i colloqui.