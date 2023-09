Cosenza da impazzire: sul gong chiude anche per “Lo Squalo” Francesco Forte

StrettoWeb

Cosenza scatenatissimo fino all’ultimo secondo del mercato. Dopo aver chiuso per Canotto, e dopo aver ceduto D’Urso e Finotto alla Triestina, la società di Guarascio chiude anche per “Lo Squalo” Francesco Forte, che proviene dall’Ascoli.

Così, con Canotto e Tutino, l’attacco è super. Confermate le intenzioni ambiziose (finalmente) di Guarascio, cominciate dall’ingaggio di mister Caserta. Così la nota ufficiale:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Forte proveniente dall’Ascoli. Nato nel 1993 a Roma, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo con opzione. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, lo “Squalo” (questo il suo soprannome) è alto 187 centimetri, di piede mancino e abile nel gioco aereo. Forte nella scorsa stagione si è diviso tra Benevento e Ascoli collezionando 34 presenze e sei reti. Al suo attivo anche 12 presenze ed 1 gol in Serie A nelle file del Venezia nel girone d’andata del campionato 2021/2022, dopo aver trascinato i veneti nella massima serie con 15 reti in 38 presenze tra campionato e Play Off. Diciassette le reti messe a segno nella Serie B 2019/20 con la maglia della Juve Stabia di Fabio Caserta. Dal 2018 al 2019 vanta inoltre un’esperienza nel massimo campionato belga nelle file del Waasland-Beveren con 28 presenze e 6 reti. Lo “Squalo” da oggi è rossoblù !”.