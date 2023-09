Cosenza-Cremonese, Caserta: “dimentichiamo Palermo. E sulla condizione di Florenzi…”

StrettoWeb

“Il turnover? Se la squadra sta bene non vedo perché cambiare. In questo caso dobbiamo vedere come stanno i ragazzi, chi ha recuperato e chi ha recuperato un po’ meno. Qualcuno ancora fino a ieri non stava al massimo, quindi tra oggi e domani mattina valutiamo bene. La squadra comunque ha lavorato bene in settimana”. Così ha esordito in conferenza stampa l’allenatore dei Lupi Fabio Caserta alla vigilia del match tra Cosenza e Cremonese, turno infrasettimanale di domani.

“Il pressing? Dipende dall’avversario. Se gioca da dietro noi lo cerchiamo, se gioca sulla seconda palla è un po’ più difficile. In ogni caso mettiamo da parte la trasferta di Palermo. Non si deve pensare alla partita precedente, questo lo dico sempre sia in caso di prestazione positiva che in caso di brutta partita. Domani c’è una squadra attrezzata in tutti i reparti e costruita per ritornare su. Noi non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno”, ha aggiunto. “Gli unici non disponibili sono Zuccon e Martino, mentre Zilli e Meroni sono arruolabili. Florenzi? Sta meglio, si sta allenando con continuità, non ha avuto problemi dopo l’intervento, ovviamente gli manca il ritmo gara e non può giocare dall’inizio”, ha concluso.