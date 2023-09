Cosenza, confronto Odontoiatri del Sud Italia su futuro e nuove tecnologie

StrettoWeb

Cosa cambierà nel futuro della professione odontoiatrica e quali novità scientifiche e tecnologiche si prospettano in implantologia, endodonzia, ortodonzia, rigenerazione ossea e chirurgia ricostruttiva: sono alcuni degli argomenti al centro dell’approfondimento in occasione del X congresso nazionale di odontoiatria, dal titolo “Attualità in odontoiatria tra scienza e tecnologia”, che prenderà il via domani, venerdì 15 (ore 8.30), e proseguirà anche sabato 16 settembre nella sede dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Cosenza.

L’evento, accreditato ai fini ECM e diviso in tre sessioni, è organizzato dal Coordinamento delle Commissioni Albi Odontoiatri di Calabria e Sicilia (presidente Giuseppe Renzo) in collaborazione con la CAO di Foggia (presidente Pasquale Pracella), ANDI Calabria Associazione nazionale dentisti italiani (presidente Salvatore De Filippo) e ANDI Cosenza (presidente Maria Vittoria Del Console). L’organizzione affidata alla CAO di Cosenza e al suo presidente Giuseppe Guarnieri.

Si parlerà anche dell’adesione in protesi e di com’è cambiato il piano di trattamento, dello stato dell’arte sulle estrazioni dei denti del giudizio, del restauro conservativo anteriore, dell’adesione, dei criteri decisionali e delle tecniche sulla scelta tra dentatura naturale da salvare o impianti e un focus sulla legge Gelli-Bianco e sulle tutele assicurative. Insomma, una due giorni dove questi temi verranno affrontati da relatori di primissimo piano a livello ed internazionale. È prevista anche un’area espositiva di materiali ed attrezzature di ultima generazione.