Corigliano-Rossano, “Beach Pro Tour – Futures”: recap della prima grande giornata

Prima giornata di partite di qualificazione senza grandi sorprese a Corigliano Rossano. Nel torneo maschile la Norvegia ottiene una doppia qualificazione al main draw con Mol-Aas e Ringoen-Soulhaug contro Lettonia e Germania. La terza squadra qualificata è l’israeliana Lanciano-Hadar che ha sconfitto in due set la forte squadra ungherese Papp-Tari. Nella sfida casalinga per l’ultimo posto nel main draw tra le squadre italiane Krumins-Alfieri sono riuscite a vincere in un emozionante tie-break contro le sfortunate del seeding Podestà-Bigarelli.

Nel torneo femminile tutte le squadre avevano bisogno di una sola partita per accedere al main draw. Questa volta è l’Italia a portare avanti due squadre con Dalmazzo-Ferraris contro le americane Oldja-Hoeffner, e Rottoli-Piccoli vincenti contro le olandesi Prins-Arends. La forte squadra colombiana Gorda-Andrea ha iniziato il tour europeo con una vittoria contro la Svizzera (Gruenig-Demierre), conquistando un posto nel main draw con qualche ambizione per un buon risultato finale. L’ultima squadra svizzera in gara, Lutz-Wandeler, ha vinto 2-0 contro la squadra olandese Van Dieper-Reinders.

“È la prima volta che il VW Beach Pro Tour viene organizzato a Corigliano Rossano – ha dichiarato Giuseppe Caricato, direttore del torneo -. Siamo molto felici di portare in Calabria questo fantastico evento. Stiamo cercando di fare del nostro meglio per far sentire tutti i giocatori a proprio agio e benvenuti, per ringraziarli di tutti i fantastici raduni mostrati in questa prima giornata. Non vediamo l’ora che arrivi domani con i match del main draw”.

Il via alla seconda giornata del “Beach Pro Tour Futures “

Oggi, 1 settembre, si parte con la seconda giornata: un susseguirsi di match, a partire dalle 8:30 fino alle ore 18, sempre sulla spiaggia di Schiavonea, zona ex Nettuno. Ricordiamo che è possibile seguire tutte le gare, con info su date e orari, al seguente link: https://www.cev.eu/calendar/