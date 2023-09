Corigliano-Rossano: travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali

StrettoWeb

Incidente questa mattina a Corigliano-Rossano: un pedone di 74 anni è stato investito mentre cercava di attraversare la strada lungo le strisce pedonali. L’episodio è accaduto sul lungomare Sant’Angelo di Rossano: una vettura lo ha travolto in pieno destando preoccupazione tra i presenti. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso: sul posto sono giunti la Polizia Municipale e il 118 che hanno trasportato il 74enne presso l’ospedale Giannettasio. Nonostante il trauma subito, l’uomo non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine intanto indagano per chiarire la dinamica dell’incidente.