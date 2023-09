Corigliano-Rossano, torna la tradizionale “Festa della stazione” con Cosimo Papandrea

StrettoWeb

Nell’ambito degli storici e solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie nello scalo di Corigliano in piazza Papa Paolo Giovanni II (nota come Piazza Salotto), domenica 17, evento gratuito, si terrà il concerto di Cosimo Papandrea. Papandrea si esibirà nell’ambito della Festa della Stazione, pregiatissimo polistrumentista uno dei più grandi interpreti delle canzoni popolari della tradizione meridionale, che, all’età di 24 anni, è emigrato a Torino dove ha vissuto per circa 20 anni prima di rientrare nella sua Gioiosa Ionica.

Il pubblico canterà e ballerà Stilla chjara, Cioparella e delle canzoni contenute nell’ultimo disco dal titolo “Ventu senza tempu”. I testi delle canzoni, al suon di organetto e lira calabrese, sono un monito a ricercare la bellezza e felicità nelle cose essenziali della vita. ll cantautore folk, fra gli altri, prima di iniziare la sua carriera da solista, ha fondato con un’altra icona della musica popolare calabrese, Mimmo Cavallaro e Giovanna Scarfò, i Taranproject nel 2009.

L’album “Ventu senza Tempu”, nato negli anni della pandemia, esprime l’idea di un genere musicale che affonda le sue radici nel passato e nella tradizione, e che grazie al legame indissolubile con i luoghi lo mantiene sempre forte esigenza espressiva di un popolo, rendendolo in questo senso: “senza tempu”.

Ancora sabato 16 e domenica 17, sempre in piazza Papa Paolo Giovanni II, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, torna la manifestazione “Volley in Tour alla ricerca di talenti”. Due giorni di sport, interamente dedicati a quanti vorranno provare le emozioni del volley, sotto la direzione di Cristina Sisca, responsabile dei progetti.

Dalle 10 della mattina di sabato e fino alle 19 di domenica, l’ormai classica e collaudata formula di sport e giochi sarà presente con tecnici

qualificati Fipav, campi di pallavolo e attrezzature per far divertire grandi e piccini che saranno premiati con simpatici gadget. La festa della stazione sarà poi caratterizzata, da sabato a domenica, anche da spettacoli di danza, musica e sport.