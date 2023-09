Corigliano-Rossano, il sindaco: “capre e zozzoni criminali che lasciano rifiuti”

StrettoWeb

“Bonifica effettuata, una delle tante purtroppo, nel Rione Falcone. Ieri, nonostante fosse domenica, mi sono recato presso questo angolo nascosto del centro storico di Corigliano, difficilmente raggiungibile, insieme al responsabile del gestore dell’igiene urbana ed un funzionario dei Lavori Pubblici, per coordinare gli interventi di bonifica e capire come migliorare la situazione del rione. Il fatto che la zona sia difficilmente raggiungibile, infatti, non scoraggia una serie di zozzoni criminali che, sistematicamente, vengono a lasciare rifiuti ed ingombranti“.

“Capre (chiedendo scusa ai ruminanti) dal momento che esiste il servizio gratuito di prelievo a domicilio. Ad ogni modo nei prossimi giorni verrà installata in quest’area una fototrappola per immortalare questi campioni. Allo stesso tempo, il settore Lavori Pubblici inizierà gli studi necessari per risolvere il vero problema di questo quartiere: la strada di accesso con particolare riferimento alla regimentazione delle acque meteoriche. Iniziamo a lavorare in questa direzione, dunque, con l’obiettivo dichiarato di restituire la dignità a questi luoghi, così come stiamo facendo in tante altre zone della città”.