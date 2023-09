Corigliano-Rossano, un nuovo stemma per la città: 11 le proposte in concorso

StrettoWeb

“Per scegliere lo stemma della città abbiamo deciso di raccogliere proposte dal basso, da chiunque avesse voluto partecipare, attraverso un concorso di idee. Grazie a questa scelta, abbiamo raccolto ben 11 proposte, da autori provenienti da tutta Italia. Oggi, in una seduta speciale del Consiglio Comunale e della Commissione Statuto, si è chiusa la fase del concorso e quindi si possono rendere pubbliche tutte le proposte che sono arrivate”. Lo dichiara il Sindaco Flavio Stasi.

“La commissione di esperti di livello nazionale in materia di araldica e storia delle istituzioni ha determinato i vincitori del concorso, a cui facciamo i nostri complimenti, che comunque estendo a tutti i partecipanti al concorso. La commissione di esperti, inoltre, ha anche sottolineato eventuali errori o comunque delle modifiche che vanno fatte alle proposte per essere adeguate alla araldica pubblica, ma credo sia normale trattandosi di un concorso aperto ad ogni cittadino e non esclusivamente a professionisti specializzati: questo è il bello ed il brutto del concorso di idee”.

“Questa ovviamente è una base di partenza. Sul proseguio del percorso per la definizione dello stemma della città si determinerà nelle prossime settimane il Consiglio Comunale, che su un tema di questo tipo svolge il ruolo di protagonista. Per ora voglio ringraziare di cuore tutti i partecipanti al concorso, perchè hanno accettato questa affascinante sfida ed hanno messo la loro arte ed il loro pensiero al servizio della città, offrendoci non solo dei disegni, ma anche degli spunti di riflessione di cui faremo tesoro”.

Di seguito, i primi tre classificati: