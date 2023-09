Corigliano-Rossano, nuove minacce di morte all’assessore Viteritti

StrettoWeb

La politica locale ancora sotto il mirino delle minacce: l’ultimo episodio è accaduto a Corigliano-Rossano ai danni dell’assessore alle Politiche Ambientali Damiano Viteritti. La colpa? Occuparsi della delicata questione delle aree cimiteriali, oggetto di speculazione e contesa nella grande cittadina. L’assessore Viteritti pare abbia ricevuto messaggi minatori sul cellulare, un’intimidazione neanche troppo velata sulle decisioni da prendere riguardo l’argomento.

Inoltre, il politico pare sia stato avvicinato da un individuo con fare minaccioso. Sui suddetti episodi sono state allertate le forze dell’ordine per identificare i responsabili che hanno creato questo clima di alta tensione. Nulla di nuovo però per Viteritti il quale, già in passato, era stato vittima di attacchi di questo tipo.