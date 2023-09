Corigliano-Rossano, “Beach Pro Tour – Futures”: recap della seconda giornata

StrettoWeb

Si è conclusa la seconda giornata di qualificazioni del “Beach Pro Tour – Futures” sulla spiaggia di Schiavonea. Un evento sportivo unico per Corigliano-Rossano che ha già attirato l’attenzione di appassionati e curiosi. Piena soddisfazione da parte del Primo Cittadino, Flavio Stasi. “Qualche immagine di questa mattina del Beach Pro Tour di Corigliano-Rossano, con gli atleti venuti da tutto il mondo che si affrontano sulla sabbia di Schiavonea. Oggi pomeriggio, in attesa delle due giornate clou di domani e dopodomani in cui si attendono tantissime persone, spalti già pieni. Uno spettacolo unico, anzi due: lo sport e la nostra città”.