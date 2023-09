Corigliano-Rossano: Anas attiva l’illuminazione della rotatoria di Santa Lucia

StrettoWeb

“Da questa sera, come avevo annunciato alcuni giorni fa, Anas ha attivato l’illuminazione della rotatoria di Santa Lucia, sopperendo ad un problema oggettivo di sicurezza causato da questo ritardo. Ora sono fiducioso che si proceda, di concerto coi settori comunali, a migliorare l’innesto di Contrada Giannone, piuttosto angusto, che per il momento abbiamo provveduto a rendere più visibile e sicuro con alcuni new jersey. Infine é necessario si proceda al più presto alla realizzazione della rotatoria della zona industriale. Continuerò a chiedere con costanza questi interventi”. Lo dichiara il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.