Coordinamento ‘Azione Lamezia Terme’: “disponibili al confronto con tutte le forze politiche della città”

StrettoWeb

“La fase congressuale in cui è coinvolto il nostro partito ci porta a rimandare almeno temporaneamente la partecipazione di Azione a qualsiasi tipo di Tavolo. Non appena avremmo eletto democraticamente i nostri rappresentanti ad ogni livello

decideremo se e quando partecipare ad ogni riunione che abbia a cuore le sorti della città tenendo presente che come, ribadito in più occasioni, continueremo a lavorare per costruire un progetto politico che sia il più possibile rispondente ai bisogni dei cittadini e alla crescita della città”.

“Resta la nostra ampia disponibilità al dialogo e al confronto con tutte le forze politiche della città, con associazioni, cittadini e soggetti attenti ai suoi bisogni e a un progetto di futuro realistico e sostenibile”. Lo dichiara in una nota il “Coordinamento Azione Lamezia Terme”.