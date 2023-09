Convention ECR a Reggio Calabria, il Pd di Villa San Giovanni: “Meloni inganna il Sud portando i partiti nazionalisti in riva allo Stretto”

StrettoWeb

“Il Partito dei Conservatori Europei (ECR) è riunito in questi giorni a Villa SG, presso l’hotel resort Santa Trada, con questo slogan:

“Se cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa”. Il premier Meloni riunisce gli euroscettici italiani ed europei – compresi gli estremisti spagnoli di VOX – per stringere le fila dei “sovranisti” in vista delle elezioni europee del 2024″. Lo afferma in una nota Enzo Musolino, Segretario cittadino del Partito Democratico di Villa San Giovanni.

“Gli stessi “sovranisti” che stanno boicottando ogni soluzione “europea” sui migranti perché non vogliono condividere l’onere dell’accoglienza proprio con il Sud Italia, relegandoci ad una gestione “emergenziale” di un fenomeno ormai ordinario.

E’ paradossale che questi partiti dell’egoismo nazionale – riuniti sotto l’egida ECR – vengano a Villa per parlarci di crescita. Purtroppo, e’ questo il limite evidente di tutti i “nazionalisti”: non possono avere una idea comune di Europa, un progetto comunitario, una soluzione condivisa. Sono uniti fino alle elezioni per poi difendere solo gli interessi territoriali”.

“Meloni con questa kermesse inganna Villa, la Calabria, tutto il Sud: nessuna speranza di sviluppo può venire da chi ha deciso di lasciarci soli nella gestione dei flussi migratori, da chi continuamente boicotta le proposte di una soluzione “comune”, mettendo il veto ad ogni iniziativa della UE tesa a condividere il peso degli sbarchi e dell’accoglienza. Villa, per tre giorni, sarà la casa degli “euroscettici”, degli anti italiani, che non mancheranno, per altro, di dire la loro anche sulla illusione del Ponte”.

“Ai villesi, ai calabresi, ai siciliani deve bastare solo questa ennesima “truffa” ritornata in auge grazie all’altro sovranista, al leghista Salvini. Per tutto il resto, sulle infrastrutture continentali davvero necessarie, gli amici della Meloni sapranno fare gli interessi propri nell’ europarlamento, infischiandosene dello Stretto.

Che senso ha, quindi, un Partito come l’ECR? Gli interessi “forti” a cui risponde sono evidenti e non hanno nulla a che fare con la tutela e lo sviluppo del Sud Italia”.