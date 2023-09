StrettoWeb

Roma, 13 set (Adnkronos) – I presidenti di Camera e Senato dovranno sentirsi per definire la convocazione del Parlamento in seduta comune in seguito alla scadenza del mandato della presidenza della Corte costituzionale Silvana Sciarra, fissata all’11 novembre. E’ quanto emerso nel corso della capigruppo di Montecitorio.