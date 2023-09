Consorzio di Bonifica Valle Lao, Di Natale: “illegittimi i tributi richiesti ai cittadini”

StrettoWeb

“È da anni che i cittadini ricevono richieste di pagamento da parte del Consorzio di Bonifica del Tirreno “Valle Lao” per servizi mai erogati. La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dei nostri ricorsi, ha dichiarato l’insussistenza del credito tributario condannando anche il Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini del Tirreno Cosentino e Area s.r.l alla refusione delle spese di lite. Si pone fine ad una vicenda che ha interessato tante famiglie”. È quanto

rende noto, con entusiasmo, l’Avvocato e già consigliere regionale Graziano Di Natale, in seguito a quanto espresso dalla corte di giustizia Tributaria.