Reggio, il Consigliere Cardia premia Maurizio Albanese ed Enzo Bevacqua del Bocale Calcio Femminile

Grande festa al Circolo Crucitti, luogo che ha visto protagonisti il direttore sportivo del Bocale Calcio Femminile Maurizio Albanese ed il Mister Enzo Bevacqua, premiati dal Consigliere Comunale Mario Cardia. Presente la squadra di calcio femminile insieme a tutto lo staff, Bevacqua Manuela team manager, Giuseppe Pavone preparatore atletico, Guisela Cilione dirigente accompagnatore, Mariangela Bevacqua capitano, Francesca Fumante Vicecapitano, Giorgia Muscianese, Alessia Albanese, Elena Fotia, Giulia Siclari, Annalisa Sarica, Anna Morabito, Sara Falzia, Roberta Tavella, Angela Stillitano, Caterina Ielo, Lucrezia Mallamaci.

Il Consigliere Comunale Cardia ha ringraziato tutto il Bocale Calcio, il Presidente Cogliandro e tutti coloro che stanno contribuendo alla crescita di quella che è ormai una realtà consolidata in Città. Queste le motivazioni per i due premiati Maurizio Albanese e Enzo Bevacqua.

Maurizio Albanese, nel mondo del calcio femminile dal 2010, da presidente della squadra Angeli Bianchi fino al 2016, è poi passato al ruolo dirigenziale e di responsabile tra varie squadre locali e responsabile di settore nella Reggina. Da due anni sposa il meraviglioso progetto del Bocale calcio femminile per passione, portando risultati organizzativi che non hanno nulla da invidiare alle migliori squadre di calcio a 5 e ricoprendo il ruolo di segretario generale e responsabile del Settore femminile.

Le sue parole: “lo sport per me è come una grande famiglia e grazie alla collaborazione di un grande staff, come Giuseppe Pavone preparatore atletico, Manuela Bevacqua team manager, Guisela Cilione dirigente accompagnatore e il grande mister Vincenzo Bevacqua, si è formata una dirigenza di alto livello qualitativo. Sono orgoglioso di tutte le ragazze che con umiltà e grinta lottano in campo. Ma un grande riconoscimento da parte mia va anche al carismatico presidente Filippo Cogliandro per la fiducia nei miei confronti. E un grazie speciale al Consigliere Mario Cardia, per questo premio, persona sempre attenta alle esigenze dei cittadini che ha a cuore il bene della città”.

Premio alla carriera per Enzo Bevacqua, che nel corso del suo intervento il Consigliere Cardia ha definito “Mister icona del calcio dilettantistico giovanile reggino”, augurandogli di continuare a trasmettere ancora per tanti anni i valori sani dello sport.