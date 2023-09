Concerto di Albano, Giusi Princi: “Reggio è grande piazza affamata di cultura e spettacolo, migliaia di arrivi da Messina e tutta la Calabria”

StrettoWeb

“Siamo entusiasti che ci sia grande fermento ed entusiasmo in attesa del grande concerto di Al Bano a Reggio Calabria. Un grande evento per una grande piazza, affamata di cultura e spettacolo. E non solo… perché ci aspettiamo migliaia di visitatoriprovenienti dalle altre città calabresi ed anche da Messina. Quello di Piazza Indipendenza, nel cuore di Reggio, è l’unico concerto di Al Bano Carrisi previsto in tutto il Sud Italia nel 2023. Ed è l’unico gratuito!”

A dirlo è Giusi Princi, Vicepresidente della Giunta regionale dellaCalabria, rimarcando l’importanza del grande evento, finanziato nell’ambito di Bronzi50.

Ricordiamo che il concerto si terrà, d’intesa con il Comune di Reggio Calabria, domenica 24 settembre alle ore 21:30 in Piazza Indipendenza. Lo stesso giorno, alle ore 18:00, presso il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, avrà luogo una conferenza stampa con il Vicepresidente della Regione e l’artista di fama internazionale.

“Quello di Al Bano è uno spettacolo che non solo racchiude i successi della lunghissima carriera di uno dei più grandi cantautori italiani, ma al contempo le tappe di quelli che sono stati i cambiamenti della musica italiana nel tempo. Saranno circa 2 ore di spettacolo – aggiunge Giusi Princi – durante cui l’eccezionale performer pugliese, famoso in tutto il mondo, darà sfoggio dei suoi più grandi capolavori e delle sue incredibili doti vocali, con cui si è aggiudicato nel tempo ben 26 dischi d’oro e 8 di platino. Una produzione notevole, che con il tour dei prossimi mesi attraverserà i palcoscenici del mondo, per unire attraverso la musica italiana e portare alti i valori del nostro Sud. Pertanto, con il Presidente Roberto Occhiuto siamo felici di avere Al Bano in Calabria.”

Lo spettacolo di Reggio Calabria racchiude i successi che costellano la lunga carriera di Al Bano: da Nel sole con un milione e trecentomila copie vendute a Sharazan, Felicità, Nostaglia canaglia, È la mia vita, fino a quelli più recenti.

Al Bano sarà accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia.

A precedere il concerto, una serie di letture a tema Magna Graecia, a cura di Luigi Parisi, noto regista, film director e content creator.