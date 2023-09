Insediato il commissario prefettizio al comune di San Lorenzo

StrettoWeb

Si è insediato oggi a San Lorenzo il Commissario dott. Francesco Picone che, nel primo giorno del suo mandato, ha voluto incontrare l’ex Sindaco Giuseppe Floccari e l’ex Assessore Francesca Pizzi.

E’ stato un colloquio lungo e cordiale in cui sono state raccontate le vicende dei 15 mesi di amministrazione. Illustrata la situazione critica dalla quale l’Amministrazione Floccari è partita e tutti gli sforzi per far ripartire una macchina arruginita e ferma da anni. Le attivita’ svolte e quelle previste e messe in conto nel primo bilancio di previsione prodotto dall’amministrazione decaduta e comunque approvato in giunta. Lo stesso bilancio, ricordiamo, prevedeva l’introduzione della raccolta differenziata, la videosorveglianza in tutto il comune, la mensa scolastica, i fondi per gli assistenti scolastici, per la manutenzione idrica e fognaria e delle strade, oltre all’aumento delle ore per i dipendenti. Il bilancio doveva ancora essere approvato in consiglio e aveva gia avuto il parere positivo del revisore dei conti.

Tra le attività più urgenti attenzionate al commissario quelle relative ai progetti in itinere di cui abbiamo dato notizie sintetiche ma che non mancheremo di dettagliare e che potranno essere riavviate solo dopo che il dott. Picone determinerà le nomine delle figure apicali mancanti.

La disponibilità alla collaborazione da parte dell’ex sindaco e dell’assessore Pizzi è stata garantita al fine di poter portare a termine quanto più possibile nell’interesse della comunità laurentina.