Ciclismo: Roglic, ‘lascio la Jumbo-Visma, dopo le gare in Italia annuncerò prossimo team’

StrettoWeb

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – “Posso solo confermare che lascerò la squadra. Dirò dopo le gare in Italia dove andrò”. Primoz Roglic annuncia l’addio alla Jumbo-Visma dopo 8 anni. Lo sloveno, 33 anni, è sotto contratto con la Jumbo-Visma fino al 2024 e vi è arrivato nel 2016, quando si chiamava Lotto-Visma. Con la maglia giallonera, Roglic ha vinto in particolare la Liegi-Bastogne-Liegi nel 2020, il Giro di Spagna tre volte consecutivamente (2019, 2020, 2021) e si è classificato secondo al Tour de France 2020 dopo aver indossato la maglia gialla per undici giorni. Ed è la maglia rosa in carica, avendo trionfato all’ultimo Giro d’Italia. Sullo sfondo resta un’indiscrezione che prende sempre più corpo: la Jumbo-Visma potrebbe fondersi con la Soudal-Quick Step, come ha spiegato lo storico direttore tecnico della squadra belga Patrick Lefevere, confermando l’esistenza di trattative tra le due squadre.