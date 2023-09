Chi era Giorgio Albertazzi: a Reggio Calabria la conversazione sulla storia dell’attore

StrettoWeb

Si è svolta mercoledì 20 settembre la conferenza sul tema “1923-2023: nel centenario della nascita di Giorgio Albertazzi” organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Il sodalizio organizzatore ha ricevuto, per il significato ed i contenuti della giornata di studi, il patrocinio del Comune di Fiesole, luogo che diede i natali a Giorgio Albertazzi, dove nacque il 20 agosto del 1923 e nello stesso luogo trascorse la sua infanzia in una dépandance della Villa “I Tratti” di proprietà di Bernard Berenson, dove lavorava il nonno Ferdinando.

Dopo i saluti da parte di Gianni Aiello (Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà) che ha ringraziato l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco di Fiesole per la sensibilità dimostrata nei confronti del sodalizio organizzatore, è stata la volta del Primo Cittadino di Fiesole Anna Ravoni che ha dato il suo contributo dal Teatro Romano di Fiesole. Tale location fa parte del sito archeologico etrusco-romano situato nel centro storico di Fiesole, comune delle immediate vicinanze di Firenze. Gli scavi, condotti nel XIX secolo dal barone prussiano Friedman Schellersheim, portarono alla luce un teatro e ruderi di terme di epoca romana, e di un tempio etrusco-romano risalenti ad un arco di tempo dal III secolo a.C. al II secolo d.C. Tale importante sito archeologico è il palcoscenico della manifestazione “Estate Fiesolana” che è la più antica rassegna multidisciplinare all’aperto d’Italia e si svolge ogni estate in un ambiente affascinante quale il Teatro Romano, il primo teatro antico in Italia ad aver nuovamente accolto la tragedia classica, con la rappresentazione dell’Edipo Re il 20 aprile del 1911.

La scelta da parte del Sindaco Anna Ravoni non è casuale, in quanto il grande artista, profondamente legato a Fiesole e alle sue colline, si è esibito in diverse occasioni negli anni Ottanta sul palco del Teatro Romano, e ‘ultima nel 2006, con il suo spettacolo “Un monologo per Fiesole”.

Chi era Giorgio Albertazzi

Giorgio Albertazzi è stato uno tra i più grandi attori del teatro italiano ma anche un esperto protagonista del mondo della cultura e dello spettacolo italiano. Nacque a Fiesole il 20 agosto del 1923 e nello stesso luogo trascorse la sua infanzia in una dépandance della Villa “I Tratti” di proprietà di Bernard Berenson, dove lavorava il nonno Ferdinando. Momenti questi ricordati con la proiezioni di diversi ed interessanti documenti nel corso dell’intervento del Sindaco di Fiesole Anna Ravoni. La giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” ha rivestito diversi momenti della vita del grande artista come quelli inerenti il rapporto tra Giorgio Albertazzi e la Calabria. A venti anni aderisce alla Repubblica di Salò. Ricopre un incarico importante dal punto di vista militare. È tenente nella 3^ Compagnia della famosa “Legione Tagliamento” che giungeva dalla scuola di Lucca. Nel 1945, con la sconfitta definitiva del fascismo repubblichino. al quale aveva aderito con forte convinzione, viene arrestato e accusato di essere stato il comandante di un plotone di esecuzione. Accusato di collaborazionismo.

Resta in carcere fino al 1947 e liberato perché viene firmata e applicata l’Amnistia Togliatti. prima di ciò, durante la fase processuale Titta Foti, esponente della Federazione anarchica internazionale, testimonia a favore di Giorgio Albertazzi.Giovanbattista Foti, detto Titta, nato a Siderno (provincia di Reggio Calabria) si alimentò culturalmente con le idee bakuniane e malatestiane e fu un dirigente anarchico di alto livello. Diresse dal 1956 al 1973 il periodico “Il Gazzettino dello Jonio”. Fu lui a lanciare in teatro il giovanissimo reduce della Repubblica di Salò, Giorgio Albertazzi. Dopo il referendum costituzionale del 1946 si trasferì a Roma per fare il giornalista a tempo pieno. Giorgio Albertazzi fu il Direttore del Magna Graecia Teatro Festival dal 2011 al 2013, ed è stato in diverse occasioni sul territorio, partecipando a rappresentazioni teatrali in varie città calabresi, come quella del 1992, quando si esibì a Reggio Calabria, e successivamente il 6 agosto del 2011.

Il 1° settembre del 2013 gli viene conferita la cittadinanza onoraria dal Comune di Ricadi, con la motivazione che “con la sua arte e la sua sapienza, ha fatto la storia del teatro italiano e internazionale e ha reso onore alla Calabria con la direzione del Magna Graecia Teatro Festival”. Giorgio Albertazzi è stato uno dei primi divi televisivi, protagonista di letture poetiche e di sceneggiati di enorme successo. Ma anche uomo speciale, laureato in architettura, mai banale, un artista unico nel suo genere a cui moltissimi attori fanno ancora oggi riferimento: con Vittorio Gassman aveva fondato la famosa Bottega Teatrale per insegnare ai giovani il mestiere dell’attore di prosa.

Ha debuttato ne “Il candeliere” di De Musset, diretto da Enriquez. Con Visconti ha interpretato Alessandro in “Troilo e Cressida”, ma il successo è arrivato con “Il seduttore” di Fabbri con Anna Proclemer, con cui inizierà un sodalizio di vita e scena. Indimenticabile il suo “Amleto” del 1964 al Teatro Old Vic di Londra con regia di Franco Zeffirelli, come pure gli sceneggiati televisivi di cui fu un pioniere: “Delitto e castigo”, “Come le foglie”, “Re Lear”, “L’idiota”, “Lo zio Vania” e molti altri. Per il cinema è passato da “Lorenzaccio” di Poggioli a “L’anno scorso a Marienbad” di Resnais e al suo “Gradiva” con Laura Antonelli. Il suo bianco e nero nella prima stagione della televisione lo rese protagonista di storie e di letterature che restano incisi come arcani nella vita di generazioni. Tutto il percorso mitico dal 1949 in poi è stato nella sua storia teatrale ma anche nel suo vissuto. Il mito come senso tragico e la tragedia come un Cervantes che conosce il palcoscenico, ma sa molto bene cosa si può nascondere dietro la ribalta e dietro ogni scena. Fu un uomo di teatro nella vita e nel teatro e non dimenticò mai di essere un uomo vissuto, ma che sempre si meravigliava sino a raccontarci la letteratura contemporanea. Dal cinema alla televisione al teatro. Un personaggi che sapeva raccontare il destino e l’avventura.