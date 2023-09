Champions League, pazza Lazio: Provedel come Taibi, il portiere regala il pari contro l’Atletico al 94′! | VIDEO

StrettoWeb

Ci eravamo lasciati così: tre squadre italiane nelle tre finali europee. Tutte perse, però. All’amarezza aveva ben presto fatto spazio l’orgoglio per essere tornati grandi. Basterà per mantenersi su questi ritmi? La prima serata stagionale delle italiane in Champions League, sicuramente, ha regalato una grande emozione. E’ quella della Lazio, che trova il pari contro l’Atletico Madrid al 94′ grazie a… Provedel. Ebbene sì, il portiere goleador che aveva già segnato in carriera: come Taibi alla Reggina oltre 20 anni fa, si muove alla Immobile e la mette dentro in pieno finale. Gli spagnoli, prima del solito pullman davanti alla porta, erano passati in vantaggio alla mezz’ora con Barrios.

Nella sfida del pomeriggio, solo 0-0 per il Milan contro il Newcastle, a qualche giorno dalla scioccante cinquina subita nel derby, che aveva fatto seguito alle ultime due gare di Champions: la doppia semifinale (persa) proprio contro l’Inter. Questa sera Pioli ritrovava l’ex Tonali. Il risultato però non si schioda da quello iniziale.

