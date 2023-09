Cecchi (Confindustria Nautica): “Grande lavoro dei miei predecessori”

StrettoWeb

Genova, 21 set. (Adnkronos) – “Tutto questo ben di Dio di cui disponiamo oggi non è solo merito mio. Negli anni, è stato fatto un grande lavoro da chi mi ha preceduto, ma non solo, mi hanno fatto trovare una squadra coesa e competente e per me è stato più semplice. Sono arrivato nel 2019 e ho avuto la fortuna di prendere l?onda giusta. Io ringrazio chi mi ha preceduto”. Lo ha detto Saverio Cecchi, presidente di Ucina Confindustria Nautica, in occasione dell?apertura dei lavori del Salone Nautico di Genova 2023, fondamentale appuntamento annuale per il mercato internazionale della nautica e per gli amanti del mare. Il Salone è opportunità di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore della cantieristica. Dal 21 al 26 settembre 2023 si svolgerà la sua 63° edizione.

“Io definirei eroi gli imprenditori e i manager che decidono di fare impresa in Italia. Nel nostro Paese c?è ancora radicata la cultura anti-impresa – spiega Cecchi – e, credetemi, dagli anni ?70-?80 i nostri i nostri imprenditori hanno dovuto subire il pregiudizio ideologico”.

“Oggi noi siamo una delle vere eccellenze del Made in Italy. Dopo anni non facili, oggi nel 2022 superiamo i 7 miliardi di fatturato. Siamo leader nel mondo nei super Yacht, nelle unità pneumatiche, negli accessori, nella componentistica. Abbiamo raggiunto un altro primato: siamo i primi esportatori al mondo per il nostro settore con l?88% pari a 3.568 mld”, conclude.