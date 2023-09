Catona Calcio, il figliol prodigo torna a casa: ufficiale il ritorno del bomber Domenico Giordano

StrettoWeb

“Lo ha “svezzato” e poi l’ha visto spiccare il volo e diventare uomo, in Toscana. A suon di gol. Dopo 15 anni il figliol prodigo torna a casa, nella sua Catona, per rimettersi addosso quei colori ed aiutare il club a raggiungere nuovi traguardi in Prima Categoria. Domenico Giordano, classe ’95, professione attaccante, è l’ultimo colpo di mercato del Catona Calcio, la cosiddetta ciliegina sulla torta. Un’operazione di mercato articolata e complessa portata magistralmente avanti sotto traccia dal direttore sportivo, Michele Cotroneo, che permetterà al club del presidente Giuseppe Laganà di avere tra le proprie fila uno degli attaccanti più forti in circolazione”. Così in una nota il club reggino comunica l’ultimo colpo di mercato.

Dopo una lunga parentesi in Toscana vissuta tra la serie D e l’Eccellenza tra le file della Lucchese, Triestina, Selargius, Larcianese, Montecatini, Fortis Juventus, Lastrigiana, il “cobra” Giordano ritorna in quel di Catona spinto, prima che dalle sue gambe, da una grande maturità, rara per un ragazzo della sua età, e da uno spirito di appartenenza nei confronti del suo paese. Insomma, “un affare di cuore” così come ha sottolineato il bomber Giordano, dopo aver rispedito al mittente importanti proposte da società di categorie superiori.

“Per me è un onore vestire di nuovo la maglia del mio paese. È qui che sono cresciuto, dove ho tirato i primi calci a un pallone, dove si trovano il mio cuore, la mia famiglia e i miei amici. Poter tornare a Catona come calciatore, aiutare la squadra, è una delle gioie più grandi”. Già, perché il bomber porta con se, oltre all’entusiasmo, anche un importante bagaglio di esperienza che non potrà che essere positivo per la squadra di mister Daniele Carrozza. L’allenatore, infatti, oltre ad essere molto soddisfatto della campagna acquisti, ha evidenziato anche l’importanza di avere nel gruppo un attaccante come Giordano, di cui nutre apprezzamento, sia per la sua duttilità tattica in tutto il reparto offensivo, sia per la sua serietà e professionalità che ha dimostrato di avere. Intanto, dopo un’intesa preparazione estiva, la squadra è pronta per la prima giornata di campionato di Prima Categoria. Appuntamento a domenica 1 ottobre, ore 15:30 in quel di Bovalino, dove capitan Calarco e compagni sfideranno l’Africo.